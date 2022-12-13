С 17 по 19 февраля в Доме Кино впервые пройдет Открытый фестиваль виртуального кинематографа

Фестиваль начнется с показа кинокартины "Эрмитаж VR. Погружение в историю".

В Петербурге 17 февраля открывается фестиваль виртуального кинематографа "Культура 360". Он пройдет в Доме Кино. Об этом сообщили в комитете по культуре Северной столицы.

Во время фестиваля зрители увидят 5 короткометражных художественных и документальных российских фильмов. Все проекты можно будет увидеть в формате виртуальной реальности.

Фестиваль начнется с показа кинокартины "Эрмитаж VR. Погружение в историю". Зрители побывают на виртуальной экскурсии по дореволюционному музею, задачи гида выполнит Константин Хабенский.

Кинопоказы будут проходить синхронно для 30 зрителей за сеанс. Для каждого гостя выделят личный шлем и кресло.

Ранее на Piter.tv: в Мариинском театре откроется выставка к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

Фото: Piter.tv