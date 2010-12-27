В Выборге началась акарицидная обработка парков и лесопарковых зон

На территории Южного кладбища работы начнутся 11 мая в 9.00 и продляться до 11.00.

С 11 мая в Выборге начнется акарицидная обработка парков и лесопарковых зон. Об этом 11 мая сообщили на официальном портале МО "Выборгский район" Ленобласти.

На территории Южного кладбища работы начнутся 11 мая в 9.00 и продляться до 11.00. В понедельник, 14 мая, специалисты приедут на Интендантскую гору и в Лесную зону по ул. Гагарина (за домами № 55, 59, 67). Обработка этих территорий стартует с 6. 00 и продлится до 8 часов утра. В среду, 16 мая специалисты продолжат работу в Парке Ленина и на набережной Салакка-Лахти. На следующий день обработке подвергнется Батарейная гора. Завершаться работы 18 мая. Специалисты приедут на зеленую зону от ул. Данилова, 1 до ул. Гагарина.

Всех жителей Выборга просят воздержаться от посещения мест обработки в утренние часы. Возможно, график могут перенести из-за погодных условий - в дождливые дни обработка парков не проводится.

Фото: официальный портал МО "Выборгский район" Ленобласти.