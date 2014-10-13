С 10 по 17 июня из-за ремонта дорог ограничат проезд по Свердловской набережной 

С 9 июня до 19 июня будут ремонтировать дорогу по проспекту Металлистов.

В Калининском районе продолжаются работы по ремонту дороги. На Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы ограничат движение с 10 по 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 9 июня до 19 июня будут ремонтировать дорогу по проспекту Металлистов. Речь идет об участке от Лабораторной улицы до Пискаревского проспекта.

С 9 июня по 7 июля ограничивается движение на проспекте Науки. Проезд ограничат на перекрёстке с улицы Софьи Ковалевской и с улицы Крашенинникова в связи с прокладкой инженерных сетей.

Ранее мы писали, что с 10 июня ограничат движение по улице Руднева на участке от проспекта Луначарского.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ