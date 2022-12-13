Скоростной режим ограничат до 50 км/ч на третьей и четвертой полосах.

С 10 по 15 мая перекроют движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этот период будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Дорожники будут ремонтировать участок КАД круглосуточно. Специалисты приведут в порядок участок 62-го по 65-й км на первой и второй полосах.

Скоростной режим ограничат до 50 км/ч на третьей и четвертой полосах. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Для автомобилистов установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Информация будет дублироваться на информационных табло.

Ранее на Piter.tv: в шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение.

Фото: Piter.tv