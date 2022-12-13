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С 10 по 15 мая перекроют движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе
Сегодня, 16:05
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С 10 по 15 мая перекроют движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе

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Скоростной режим ограничат до 50 км/ч на третьей и четвертой полосах.

С 10 по 15 мая перекроют  движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе. Об этом сообщили в  пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В этот период будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Дорожники будут ремонтировать участок КАД круглосуточно. Специалисты приведут в порядок участок 62-го по 65-й км на первой и второй полосах. 

Скоростной режим ограничат до 50 км/ч на третьей и четвертой полосах. Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута. 

Для автомобилистов установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Информация будет дублироваться на информационных табло.

Ранее на Piter.tv:  в шести районах Петербурга с 29 апреля ограничат движение.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, московское шоссе, ремонт дороги, софийская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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