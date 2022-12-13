США заявили, что основой мирного плана по Украине должно быть закрепление ее суверенитета

Энтони Блинкен оценил, какие должны быть условия для мирного урегулирования конфликта.

Американские дипломаты считают, что мирное урегулирование украинского кризиса должно обеспечивать поддержание государственного суверенитета и территориальной целостности страны. С соответствующим заявлением перед журналистами на регулярном брифинге во внешнеполитическом ведомстве страны выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник таким образом прокомментировал рабочий визит председателz КНР Си Цзиньпина в Москву. По мнению руководителя Госдепа США, любой план, который не учитывает этот критически значимый принцип, автоматически становится только тактикой затягивания сроков конфликта. Блинкен полагает, что этот план нацелен якобы на то, чтобы "содействовать несправедливому исходу". В Госдепе США подчеркнули, что в таком случае не могут говорить о конструктивной дипломатии. В Вашингтоне полагают, что призыв к прекращению огня по существу поддерживает "ратификацию" завоеваний российской стороны, если он не подразумевает под собой вывод войск РФ с территории Украины.

Фундаментальным элементом любого плана завершения войны на Украине и обеспечения справедливого и прочного мира должно быть поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Энтони Блинкен, госсекретарь США

США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State