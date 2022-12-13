США заявили, что не собираются сейчас выдворять дипломатов РФ в ответ на арест Гершковича

Джо Байден призвал Россию отпустить корреспондента.

Американские власти заявили местным журналистам, что не собираются сейчас выдворять российских дипломатов из страны в ответ на арест журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который подозревается в шпионаже. Такое заявление перед СМИ сделал лидер Белого дома Джо Байден. Он провел краткий брифинг с представителями прессы на лужайке перед зданием администрации в Вашингтоне. Он выступил в преддверии своей рабочей поездки в штат Миссисипи. Также политик призвал Кремль "отпустить его", имея в виду корреспондента. Такой ответ глава США сделал в качестве ответа на вопрос о том, что он думает относительно задержания и ареста сотрудника WSJ.

План в этом сейчас не заключается. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / FOX News, Telegram / Хайлайт