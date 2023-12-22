США заявили, что не хотят обострения конфликта на Украине ни в какой форме

Карин Жан-Пьер прокомментировала предложение генсека НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не добивается обострения украинского конфликта в какой-либо форме. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ попросили иностранную чиновницу прокомментировать высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предложил международным союзникам по военному блоку вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли армия киевского режима иметь возможность совершать воздушные удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне российской территории.

Мы очень признательны нашим союзникам по НАТО, более чем 50 странам, которые смогли объединиться и поддержать Украину в ее борьбе за собственную суверенную территорию. Мы не хотим, честно говоря, чтобы эта ситуация обострялась в любой форме. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Американская исполнительная власть, по словам Карин Жан-Пьер, считает важным утверждение Конгрессом США в апреле 2024 года дополнительных ассигнований, требуемых на оказание военной помощи армии киевского режима для того, чтобы Украина продолжала "защищать свою демократию".

Байден в начале июня посетит Францию в связи с годовщиной высадки союзников в Нормандии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television