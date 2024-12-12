США заявили, что курды в Сирии контролируют тюрьмы для членов ИГ* и их семей

Сабрина Сингх сообщила об обстановке на северо-западе Сирии.

Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), которых поддерживают в Вашингтоне, продолжают контролировать тюрьмы для участников группировки "ИГ"* (* - признана террористической и запрещена на территории России) и членов их семей, находящихся в Сирии. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя американского министерства по обороне Сабрина Сингх. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что указанные лагеря с заключенными располагаются в северо-восточной части страны Ближнего Востока. В Пентагоне заметили, что ни один из объектов не находится сейчас под контролем у местных боевиков.

Эти тюрьмы остаются в безопасности и под контролем, <...> все тюрьмы под контролем. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон не смог ответить, на каких основаниях войска США присутствуют в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now