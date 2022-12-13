США призвали РФ вывести войска "с территории Украины" в ответ на заявление Москвы и Пекина

Джон Кирби оценил предложение КНР и РФ по достижению мира в регионе.

Белый дом в ответ на совместное заявление Москвы и Пекина выступил с утверждением, что Россия должна вывести войска с территории, которую Вашингтон считает украинской. Данную позицию во вторник 21 марта на регулярном брифинге в Вашингтоне огласил местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник оценил одно из положений из совместного российско-китайского заявления о важности соблюдения Устава ООН.

Я знаю, что сегодня был большой интерес к встрече председателя Си и президента Путина в Москве. Мы согласны. Следование Уставу ООН означало бы, что Россия должна уйти со всех территорий на Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник также прокомментировал призыв сторон отказаться от шагов, которые ведут к эскалации и затягиванию конфликта на Украине. Джон Кирби отметил, что США с этим согласны. Однако одним из путей к прекращению боевых действий является вывод российских Вооруженных сил с территории Украины.

Белый дом заявил, что КНР не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television