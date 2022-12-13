Ллойд Остин оценил действия КНР в Тайваньском проливе.

Власти США призвали Китай держать линии связи открытыми во избежание просчетов. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне сделали американский министр по обороне Ллойд Остин, государственный секретарь США Энтони Блинкен, японский министр по иностранным делам Ёсимаса Хаяси и японский министр по обороне Ясукадзу Хамада. В Пентагоне добавили, что серьезно сомневаются в том, что власти Пекина намерены осуществить вторжение на Тайвань, однако назвали действия Народно-освободительной армии Китая провокационными.

Я не буду предугадывать намерения. Но я скажу вам, что мы наблюдаем повышенную активность авиации в [Тайваньском] проливе. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойд Остин подчеркнул, что США продолжают наблюдать действия в регионе, совершаемые Китаем, а также делать совместно с союзниками все необходимое для того, чтобы сохранялся мир и стабильность в Тайваньском проливе. Пентагон считает диалог с властями КНР чрезвычайно важным для мира.

Остин заявил, что США поддерживают решение Японии развивать контратакующие возможности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

