В Белом доме признали сближение России и Китая

Джон Кирби считает, что Путин видит в Си Цзиньпине "спасательный круг".

Американская администрация признала тот факт, что Россия и Китай сближаются. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник уточнил, что говорит о своем роде "браке по расчету". Таким образом спикер оценил официальный визит китайского представителя Си Цзиньпина в Москву.

Эти отношения в последнее время развиваются. Эти две страны стали ближе друг к другу. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник администрации пояснил прессе, что сближение РФ и КНР объясняется властями США стремлением бросить вызов "лидерству Вашингтона", которое якобы основывается на международных правилах, который создавался по результатам Второй мировой войны многими странами. Джон Кирби уточнил, что этим двум конкретным государствам не нравится такое мироустройство, поэтому Пекин рассчитывает бросить вызов Западу, а режим российского лидера Владимира Путина в этом вопросе выступает в качестве потенциального союзника. В Белом доме добавили, что глава РФ видит в китайском коллеге "спасательный круг ввиду войны".

В США не видят признаков того, что Китай решил поставлять оружие России.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television