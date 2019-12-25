Эймос Хокстин рассказал о колебании цен на энергоносители в Европе.

Администрация Джо Байдена ожидает, что Европа откажется от газа и нефти из России в течение нескольких лет. Такое заявление на Глобальном энергетическом форуме в Дубаи сделал старший советник американского внешнеполитического ведомства по вопросам энергетической безопасности. Эймос Хокстин принял участие в мероприятии, организованном вашингтонским Атлантическим советом (организация признана нежелательной на территории РФ).

Мы говорили о необходимости для Европы диверсифицировать источники энергии, прекратить поставки энергоносителей из России. Не отказаться сразу от этих поставок, а диверсифицировать в течение нескольких лет. Эймос Хокстин, представитель Госдепа США

эксперт признал перед мировым сообществом, что введенные антироссийские санкции ощущаются на стоимости газа и нефти. При этом стоимость на энергоносители в европейском регионе колеблются от "очень высоких до чрезвычайно высоких".

ОАЭ: скачки мировых цен на нефть вызваны многолетним недофинансированием.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil