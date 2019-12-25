США направили во Францию запрос на экстрадицию российского баскетболиста

Париж получил запрос от Вашингтона еще 19 августа.

Американские власти направили министерству иностранных дел Франции документы на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" рассказал адвокат Фредерик Бело. Со ссылкой на информацию, полученную от европейской прокуратуры, сторона защиты нашего соотечественника отметила, что внешнеполитическое ведомство в Париже от 19 августа получило запрос со стороны Вашингтона на экстрадицию россиянина.Юрист пока что не видел формулировок предъявленных клиенту обвинений, по данным от "РИА Новостей".

У меня пока не было к нему доступа. Нас вызовут в суд для уведомления об этом. Фредерик Бело, адвокат россиянина

Напомним, что 26-летний спортсмен был арестован в аэропорту Парижа по запросу США. В данный момент решается вопрос о его экстрадиции в США из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат российского игрока отрицает предъявленные его клиенту обвинения. По словам юриста, баскетболист продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал с территории США после учебы в университете. Затем именно с этого компьютера, предположительно, происходили киберпреступления. В российском посольстве во Франции 22 августа уточнили, что Париж игнорирует просьбы об улучшении содержания Даниила Касаткина в следственном изоляторе. Известно, что в среду, 27 августа запланировано судебное заседание по ходатайству защиту спортсмена о его освобождении из тюрьмы под судебный контроль.

Сотрудник консульства РФ посетил в Париже задержанного баскетболиста Касаткина.

