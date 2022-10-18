Карин Жан-Пьер оценила сведения о поставках Тегераном дронов Москве для атаки на Украину.

США будут добиваться соблюдения их санкций против Ирана и РФ в сфере торговли оружием. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что на текущий момент в Тегеране изучает возможность продажи вооружений Москве, в том числе и беспилотных летательных аппаратов.

Я не могу говорить о конкретных сообщениях. Иран продолжает лгать об этом. Они не были правдивы относительно этого и отрицают предоставление оружия России для применения на Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан упоминал о том, что Иран планирует продавать дроны России для применения против Украины. Он считал, что подобные поставки уже осуществлены. В Белом доме видят много "доказательств" того, что Россия уже использует эти иранские беспилотники. Вашингтон думает над тем, чтобы Тегерану было сложнее организовывать подобные сделки и продавать свои вооружения.

В США намерены поддерживать Украину сколько потребуется.

Фото и видео: Белый дом