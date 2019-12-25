СМИ: в больнице в Нью-Дели умерли 25 человек с коронавирусом из-за нехватки кислорода

Медучреждение заявило о проблемах в поставках кислорода для пациентов.

СМИ: в больнице в Нью-Дели умерли 25 человек с коронавирусом из-за нехватки медицинского кислорода в учреждении. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NDTV. По информации издания, гибель пациентов зафиксирована в ночь на 24 апреля. Такими сведениями со СМИ поделился главный врач в отделении Jaipur Golden Hospital.

Эксперт пояснил, что баллоны с кислородом должны были доставить в пятницу днем, но из-за задержки их привезли только к полуночи. Специалист напомнил, что в больнице 215 человек находятся в критическом состоянии и нуждаются в дополнительном кислороде из-за заражения коронавирусом. Больница стала вторым медицинским учреждением, заявившем в Индии о нехватке кислорода для инфицированных.

Напомним, что на территории Индии за последние сутки медики выявили 346 786 новых случаев инфицирования COVID-19.Данный показатель стал рекордом (третьим подряд) по суточному приросту зараженных.

Фото: Piter.tv