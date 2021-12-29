СМИ: в Вашингтоне готовятся к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине

В США уверены, что в случае полномасштабной войны украинцы отправятся в США и страны ЕС.

Власти Соединенных Штатов работают над подготовкой к миграционному кризису на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телевизионный канал Fox News, ссылаясь на осведомленный источник.

Собеседник СМИ утверждает, что в случае войны украинцы начнут покидать свою страну и отправятся не только в США, но и ближайшие страны Европы.

США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису, сообщил источник Fox News

В США уверены, утверждает собеседник телеканала, что Киев в случае полномасштабной войны между странами может пасть в течение трех суток.

Ранее в США назвали число возможных жертв при "вторжении" РФ на Украину.

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