СМИ: в Вашингтоне готовятся к кризису беженцев на фоне ситуации на Украине

Власти Соединенных Штатов работают над подготовкой к миграционному кризису на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телевизионный канал Fox News, ссылаясь на осведомленный источник.
Собеседник СМИ утверждает, что в случае войны украинцы начнут покидать свою страну и отправятся не только в США, но и ближайшие страны Европы.
США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису,
сообщил источник Fox News
В США уверены, утверждает собеседник телеканала, что Киев в случае полномасштабной войны между странами может пасть в течение трех суток.
Ранее в США назвали число возможных жертв при "вторжении" РФ на Украину.
Фото: pixabay.com
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