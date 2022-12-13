СМИ: в Пенсильвании произошел мощный пожар на шоколадной фабрике

Погиб один человек, шесть пострадали, еще семеро - пропали без вести.

Мощный пожар произошел в пятницу 24 марта на шоколадной фабрике компании RM Palmer, расположенной в американском штате Пенсильвания. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на очевидцев. Местные жители пояснили, что проблема возникла изначально внутри комплекса промышленных помещений. После громкого хлопка стал виден огонь. Далее на место инцидента прибыла экстренная бригада. В результате пожара жертвами трагедии стали как минимум два человека. Медицинский персонал заметил, что пострадавшими стали как минимум еще шесть человек, а еще семеро числятся пропавшими без вести. Внутри охваченного огнем здании все еще могут находиться люди. Уточним, что издание Susquehanna Valley Tribune сообщает читателям о "множестве раненых", не приводя точное количество пациентов. Также данное СМИ утверждает, что до шести человек по-прежнему числятся властями города пропавшими без вести после пожара.

В Нефтекамске эвакуировали людей после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме.

Фото и видео: Telegram / BAZA