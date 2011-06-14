СМИ: в Москву приехал Канье Уэст

Предположительно, артист прибыл на празднование для рождения модельера Гоши Рубчинского.

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале поделилась продюсер Яна Рудковская. Отметим, что журналисты "РИА Новостей" узнали, в информационном центре концертной площадке "Лужники" о том, что выступление иностранного артиста там не планируется. Также президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн заметил, что не в курсе того, с какой целью артист прибыл в российскую столицу.

Канье Уэст уже в Москве. Это супер-новость! Остановился в самом сердце столицы. Скрестили пальцы по шоу в Лужниках. Мои ставки, если оно будет - то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно... Неделю максимум. Мега-крутой он конечно. Что тут вообще говорить! Яна Рудковская, продюсер

Telegram-канал BAZA указал на то, что Канье Уэст приехал на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет. В Telegram-канале напомнили о том, что Гошу Рубчинского и Уэста связывает давняя дружба. Также в декабре 2023 года модельер стал руководителем отдела дизайна компании Yeezy, владельцем которой является американский рэпер.

Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года.

Фото и видео: Telegram / BAZA