СМИ узнали, что делал Кит Флинт за 48 часов до смерти

Солист группы The Prodigy Кит Флинт всего за двое суток до своей смерти участвовал в марафоне и с легкостью пробежал пять километров совсем за небольшое время. Об этом пишет Daily Mail.

Музыкант принял участие в забеге в британском городе Челмсфорд. Пять километров он пробежал за 21 минуты и 22 секунды. Очевидцы рассказывают, что артист тогда выглядел счастливым и здоровым.

Однако, через 48 часов после этого Кита Флинта нашли мертвым в его доме. Позже в официальном Instagram его коллеги написали о самоубийстве певца. Раньше Флинт говорил о самоубийстве. Предполагается, что он мог решиться на такое из-за расставания с супругой.

