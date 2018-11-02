СМИ узнали, что делал Кит Флинт за 48 часов до смерти

Солист группы The Prodigy Кит Флинт всего за двое суток до своей смерти участвовал в марафоне и с легкостью пробежал пять километров совсем за небольшое время. Об этом пишет Daily Mail.
Музыкант принял участие в забеге в британском городе Челмсфорд. Пять километров он пробежал за 21 минуты и 22 секунды. Очевидцы рассказывают, что артист тогда выглядел счастливым и здоровым.
Однако, через 48 часов после этого Кита Флинта нашли мертвым в его доме. Позже в официальном Instagram его коллеги написали о самоубийстве певца. Раньше Флинт говорил о самоубийстве. Предполагается, что он мог решиться на такое из-за расставания с супругой.
Ранее на Piter.TV: Биография вокалиста The Prodigy Кита Флинта.
Фото: Keith Flint (The Prodigy) Fans/ ВК; Instagram
Видео: The Prodigy/ Youtube
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