СМИ сообщили о посадке самолета Ryanair в Берлине из-за сообщения о бомбе

Информация о нахождении бомбы на борту не подтвердилась.

Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве. Такой информацией с читателями поделились журналисты немецкого издания Deutsche Welle. В СМИ сослались на информацию, предоставленную правоохранительными органами. Известно, что рейс на Boeing 737 выполнялся из Дублина в польский Краков. Самолет приземлился в столице Германии около 21 часа вечера 30 мая. Пассажирский лайнер был осмотрен специалистами из экстренных служб, кинологами с собаками. Багаж клиентов авиакомпании был выгружен на взлетную полосу и также изучен.

По предварительной информации, причиной посадки самолета стала аварийная ситуация во время полета. Власти Берлина разрешили экипажу немедленно сесть в аэропорту. По сообщению от Bild, причиной посадки является сообщение о минировании борта. Однако позже наличие взрывного устройства в самолете не подтвердилось. После проверки пассажиры перешли в другой лайнер. Он отправился к пункту назначения около трех часов ночи.

В момент экстренной посадки на борту находилось 160 человек. Журналисты из AFP уточнили, что экипаж сам запросил разрешение на приземление в Германии.

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Видео: Youtube/WELT