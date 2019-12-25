СМИ: сеть магазинов Fix Price повысит цены

Повышение цен затронет все категории товаров, в том числе продовольственные.

Сеть магазинов Fix Price повысит цена на продукцию до 18%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на финансовую отчетность компании за третий квартал 2021 года.

Так, компания введет ценники в 59 и 79 рублей вместо 50 и 77 рублей, которые действуют сейчас. Отмечается, что цены поднимутся на все товары, в том числе продовольственные и нон-фуд. Однако цены в 55 рублей компания хочет сохранить.

Как отметил директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев, цены вырастут на фоне общего подорожания товаров в России. Директор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров подчеркнул, что появление новых диапазонов позволит повысить гибкость ценовой политики, однако это не повлияет на позиционирование ритейлера как магазинов низких цен.

В настоящее время у Fix Price имеется восемь типов фиксированных цен, они варьируются от 50 до 299 рублей.

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