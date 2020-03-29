СМИ написали, что Песков перешел на удаленку. Сам чиновник с этим не согласился

Слухе об удаленной работе пресссека появились после его дистанционного интервью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ переходе на дистанционную работу.

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" и изданию "Подъем" чиновник сказал, что его никуда не переводили, и он продолжает работать в обычном режиме.

Слухе об удаленной работе пресссека появились после того, как он впервые дал дистанционное интервью журналистам программы "Москва. Кремль. Путин". Песков отметил, что записывал себя из офиса, добавив что осваивал новую технологию.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News