СМИ: над Енакиево в ДНР сбили самолет

Мэр города призвал граждан покинуть улицы.

Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный мэр Роман Храменков. Чиновник пояснил, что воздушное средство летало над территорией РФ. В социальных сетях жители успели заснять кадры с падающим бортом. По предварительным сведениям, оба пилота успели катапультироваться из летающей машины. В настоящее время нет сведений о том, кому принадлежит сбитый самолет, а также его тип.

Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем. Роман Хроменков, мэр Енакиево

Минобороны Белоруссии показало кадры с самолетом А-50 ВКС России в исправном состоянии.

Фото и видео: Telegram / BAZA