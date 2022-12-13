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СМИ: над Енакиево в ДНР сбили самолет

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Мэр города призвал граждан покинуть улицы.

Над Енакиево в Донецкой Народной Республике сбили самолет. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный мэр Роман Храменков. Чиновник пояснил, что воздушное средство летало над территорией РФ. В социальных сетях жители успели заснять кадры с падающим бортом. По предварительным сведениям, оба пилота успели катапультироваться из летающей машины. В настоящее время нет сведений о том, кому принадлежит сбитый самолет, а также его тип.

Над территорией города сбит самолет. Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем.

Роман Хроменков, мэр Енакиево

Минобороны Белоруссии показало кадры с самолетом А-50 ВКС России в исправном состоянии.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: днр, еникиево, роман храменков
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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