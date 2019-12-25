СМИ:к падению Ил-112В привел обрыв тяги из-за пожара

Самолет потерпел крушение 17 августа, все три члена экипажа погибли.

Причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке стало разрушение тяги элерона. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление экспертов Министерства промышленности и торговли России и Межгосударственного авиационного комитета.

По данным специалистов, ЧП на борту воздушного судна спровоцировал мощный "керосиновый" пожар, который возник спустя несколько минут после начала полета. Позже самолет ушел в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Отмечается, что в данной ситуации экипаж воздушного судна был бессилен. Пилоты пытались погасить пламя с помощью систем пожаротушения, однако, справиться с ЧП не удалось. По словам экспертов, экипаж принял единственное правильное решение – вернуться на аэродром. Но до ВПП самолет не сумел долететь.

Напомним, крушение Ил-112В произошло 17 августа. Воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы примерно 1,5 км. На борту самолета находились три человека, все они погибли.

Ранее военный вертолет упал в море у побережья Калифорнии.

Фото: Telegram / Baza