СМИ: банки начали взимать комиссию за перевод денег на карту другой кредитной организации

Это может быть связано с ужесточением контроля ЦБ за денежными операциями.

Банки начали взимать комиссию за перевод денег на карту сторонней кредитной организации. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные об изменении тарифов в "Альфа-банке" и в "ОТП Банке".

Предполагается, что это может быть связано с ужесточением контроля Центробанка России за денежными операциями.

Как пишет газета, в "ОТП Банке" комиссия за "перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков" взималась с четырех из пяти кредитных карт. Комиссия составила 2%, но при этом была не менее 90 рублей. При этом отмечается, что на сайте банка нет информации о запуске тарифа на ввод комиссии.

В "Альфа-банке" комиссия составила 1,95%, минимум 30 рублей, пишут "Известия". При этом на сайте банка не указано информации по поводу платного взимания денег с карты. Позже представители банка заявили, что проводили пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей. Так, одному из держателей карт деньги вернули.

Как сообщает газета, "Сбербанк", "Открытие", "Райффайзенбанк" и "Росбанк" заявили, что перевод денег с карты на карту другой кредитной организации является бесплатным для клиентов.

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