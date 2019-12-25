СМИ: В Москве на прием к стоматологу пришла 12-летняя девочка в сильном алкогольном опьянении

Пьяного ребенка госпитализировали в токсикологическое отделение.

На прием к стоматологу в московскую клинику пришел пьяный ребенок, об этом сообщает Рен.ТВ.

Данный инцидент произошел накануне, 13 октября. На прием в стоматологический кабинет пришла девочка 12 лет в сильном алкогольном опьянении. Объяснить ребенок толком ничего не смог. Девочку госпитализировали в токсикологическое отделение.

Мать девочки рассказала, что отпустила дочь ненадолго погулять перед походом к стоматологу.

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