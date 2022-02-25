Пегов: ВСУ ударили тактическими ракетами по авиабазе Миллерово

В ТГ-каналах рассказали, что Киев атаковал Ростовскую область при помощи "Точки-У".

Российские Telegram-каналы рассказали о том, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли ракетный удар по территории военного аэродрома, расположенного в Миллерове Ростовской области РФ. В социальных сетях появился трехсекундный ролик, который может подтверждать совершение воздушной атаки на объект. Специальный корреспондент Семён Пегов уточнил, что по российскому аэродрому силы ВСУ ударили "Точкой-У". При этом инциденте есть несколько пострадавших. Они ранены.

На размещенных в Интернете кадрах видно, как с территории поднимается в небо столб огня и дыма. Данное происшествие пока что официально не подтверждено.

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток.

Фото видео: Telegram / BAZA

