СМИ: Очевидцы сообщают, что в Белгороде сработала система ПВО

Официального подтверждения информации от Минобороны РФ или властей региона нет.

Очевидцы из российского региона сообщают о работе системы противовоздушной обороны. Инцидент зафиксирован на территории Белгородской области. Местные жители через социальные сети уточнили, что слышали, как "шарахнуло". Они подтверждают свои слова видеорядом, на котором виден белый след в небе. Официальные власти города или представители министерства по обороне на текущий момент не подтверждали имеющиеся данные о работе ПВО РФ утром 28 июля. Комментария также нет от областного губернатора Вячеслава Гладкова и мэра Белгорода Антонв Иванова. При этом никаки х последствий на земле в виде возможных разрушений население региона не видит.

Напомним, что Белгородская область России многократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала специальной военной операции на Донбассе. Село Солохи стало одним из первых населенных пунктов, который подвергся обстрелу как приграничная территория. В мае там погиб один мужчина. Несколько десятков жителей, включая 10-летнего мальчика, ранены.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти