СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области

СМИ: Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом журналистам ТАСС заявил собственный источник, знакомый с ситуацией. По данным эксперта, российский оппозиционер находится в региональной исправительной колонии под номером два, которая расположена в городе Покров. Ранее аналогичную информацию предоставили корреспонденты издания "Ярновости".
По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин.
источник ТАСС
В информационном агентстве не уточнили, находится ли фигурант уголовного дела "Ив Роше" уже на территории ИК.
Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина".
Фото: Telegram/BAZA
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