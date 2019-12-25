  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области
Сегодня, 15:40
35
lesjasap

СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области

0 0

Сейчас сужденный находится на карантине.

СМИ: Алексей Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области. Об этом журналистам ТАСС заявил собственный источник, знакомый с ситуацией. По данным эксперта, российский оппозиционер находится в региональной исправительной колонии под номером два, которая расположена в городе Покров. Ранее аналогичную информацию предоставили корреспонденты издания "Ярновости".

По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин.

источник ТАСС

В информационном агентстве не уточнили, находится ли фигурант уголовного дела "Ив Роше" уже на территории ИК.

Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина".

Фото: Telegram/BAZA

Теги: алексей навальный, владимирская область, регионы, сизо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии