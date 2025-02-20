Габриэле Кроне-Шмальц не знает, смогут ли русские простить немцев во второй раз.

На втором президентском сроке у американского президента-республиканца Дональда Трампа наступило отрезвление по отношению к России. Такая ситуация дала миру надежду на скорую разрядку в глобальной напряженности. Соответствующее заявление в эфире немецких телеканалов сделала известная тележурналистка Габриэле Кроне-Шмальц. Жительница германии обратила внимание на то, что лидер Белого дома упоминал национальные интересы, связанные с нормализацией отношений с Москвой. По словам гостьи программы, Запад может как угодно относиться к Владимиру Путину, но при этом европейцы не могут отрицать выдающиеся умственные способности президента России. При этом в Кремле неоднократно говорили о том, что в планах властей нет вооруженной агрессии против членов НАТО или оккупация украинской земли.

Габриэле Кроне-Шмальц добавила, что политикам из Европы, а особенно из Берлина, не следует бездумно отвергать все предложения, которые исходят от Москвы. Она напомнила прессе о том зле, которое Германия причинила всему миру в XX веке. При этом больше всего от преступления нацистов пострадал именно Советский Союз, правопреемницей которого сейчас стала Россия. Гостья шоу добавила, что от всего содеянного Германия получила прощение от россиян.

Я не знаю, смогут ли они простить нас снова Габриэле Кроне-Шмальц, тележурналистка из ФРГ

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Фото и видео: Telegram / Пул N3