СК возбудил дело после нападения украинских боевиков на брянские села

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских боевиков на населенные пункты, расположенные на территории Брянской области. Соответствующее заявление в видеообращении сделала официальный представитель надзорного ведомства страны Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что выявлено несколько криминальных эпизодов. В том числе речь идет о террористическом акте, а также посягательстве на здоровье и жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества
Возбуждены уголовные дела по статьям 205, 317, 167 УК.
Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ
В настоящее время следователи собирают доказательства совершения украинскими боевиками преступлений против мирного населения страны, проживающем в селах Любечане и Сушаны Климовского района. В российском регионе работает специальная группа, в которую входят следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК РФ и управления по Брянской области.
В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
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