Экстремисты зажгли сигнальную ракету, которая попала на здание дипмиссии.

СК возбудил дело после нападения на посольство России на Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Российские следователи уверены, что за атакой на дипломатов стоят украинские радикалы. Речь идет о группировках "Азов" и "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Представители экстремистских движении зажгли файеры, запустили сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипломатического представительства России. В результате СК РФ обвиняет ответственных украинцев по статьям за нападение на учреждение и лиц, которые пользуются международной защитой, а также в надругательстве над государственным флагом России.

Ранее Верховная Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

Видео: YouTube/rusvesna. su1945