СК возбудил дело после нападения на посольство России на Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Российские следователи уверены, что за атакой на дипломатов стоят украинские радикалы. Речь идет о группировках "Азов" и "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Представители экстремистских движении зажгли файеры, запустили сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипломатического представительства России. В результате СК РФ обвиняет ответственных украинцев по статьям за нападение на учреждение и лиц, которые пользуются международной защитой, а также в надругательстве над государственным флагом России.
Ранее Верховная Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.
Видео: YouTube/rusvesna. su1945
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