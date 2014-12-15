Следком возбудил дело из-за проблем с достройкой ЖК в Ленобласти

Следствием было установлено, что ЖК "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе после банкротства застройщика должен был достроить региональный Фонд защиты прав граждан по решению арбитражного суда в мае 2020 года.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти. Организации было выделено более 700 миллионов рублей на решение проблемы долгостроев, но проблемы так и были не решены. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следствием было установлено, что ЖК "Щегловская усадьба" во Всеволожском районе после банкротства застройщика должен был достроить региональный Фонд защиты прав граждан по решению арбитражного суда в мае 2020 года. На тот момент степень готовности двух корпусов составляла 95% и еще четырех корпусов - 72%. Для достройки зданий фонду выделили 787 млн рублей, но строительно-монтажные работы ни по одному из корпусов не проведены в полном объеме.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться с расходованием средств на строительство "Щегловской усадьбы".

В августе достроили проблемный ЖК "На Заречной" в Петербурге. Строительство проблемного ЖК находилось на особом контроле в Смольном, по ситуации регулярно проводили совещания с участием представителей технического заказчика строительства, генерального подрядчика, профильных ведомств и дольщиков.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv