СК обвинил инженера во взрыве газа в Петро-Славянке и гибели мужчины

Рабочие повредили газопровод при работах рядом с домом погибшего.

Следком Петербурга предъявил обвинение инженеру, по вине которого в поселке Петро-Славянка погиб мужчина. 11 февраля дом №16 по Речному переулку загорелся, когда рабочие повредили газопровод при работах неподалеку, в пожаре погиб мужчина. В пресс-службе СК рассказали подробности дела.

По версии следствия, 29-летний обвиняемый нарушил регламент производства земляных работ и охраны газораспределительных сетей и дал мастеру и машинисту буровой установки распоряжение бурить инженерно-геологическую скважину. Установленным на автомобиле "УРАЛ" буром рабочие задели центральный газопровод, и произошла утечка газа, повлекшая возгорание и хлопок газа. Из-за случившегося тут же вспыхнул ближайший дом, и в огне погиб 36-летний местный житель.

Уголовное дело уже возбуждено, инженеру избрали меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: vk.com/spb_today