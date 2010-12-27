СК по Петербургу проверит обстоятельства потери сознания девушки при сдаче норм ГТО

О возможности возбуждения дела будет понятно после проверки СК.

Главное управление Следственного комитета начинает проверку обстоятельств, при которых 17-летняя девушка получила серьезные проблемы со здоровьем при сдаче норм ГТО. Молодая жительница города потеряла сознание после изнурительных упражнений. По словам медиков, пострадавшая даже перенесла состояние клинической смерти. На данный момент решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.

На данный момент девочка госпитализирована. Ей оказывается необходимая помощь.

Напомним. что подробнее об инциденте на Железнодорожном проспекте Piter.tv писал в этом материале.

Фото: Piter.tv