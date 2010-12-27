СК по Ленобласти: найдены пропавшие подростки 14 и 17 лет. Их увидели под Брянском

Двоих несовершеннолетних нашли в деревне после эфира "Пусть говорят".

В Следственном комитете по Петербургу и Ленобласти рассказали, что после эфира на Первом канале смогли обнаружить пропавших подростков 14 и 17 лет. Их искали в рамках уголовного дела о пропаже несовершеннолетней.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), было установлено местонахождение 14-летней девочки и ее 17-летнего спутника объясняют в следственном комитете

Вечером 16 октября в одной из передач на главном телеканале страны показали лица подростков и оставили контактные телефоны следователей. По данным от СК, им поступило большое количество звонков людей, которые желали помочь в расследовании. Они объяснили, что видели похожих детей в Жуковском районе Брянской области. Областные специалисты связались с коллегами на месте и попросили проверить данные. В результате пропавших подростков нашли в деревне Красная. Сейчас сотрудники ведомства изучают обстоятельства и причины пропажи детей. Ведется следствие.

На данный момент здоровье и жизнь несовершеннолетний находятся в безопасности. Сейчас сведения о нахождении мальчика переданы в Следственное управление по Смоленской области.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Волгограде целая семья таинственно пропала 30 лет назад.

Фото: Piter.tv, СК по Ленобласти

