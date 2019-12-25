СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

В 2015 году Муждабаев иммигрировал на Украину.

Следственный комитет России объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в публичных призывах к терроризму, а также оправдание терроризма.

Следствие считает, что призывы он разместил в двух постах на своей странице на Facebook, где призывал захватить при помощи силы и насильственных действий граждан России, которые находились на территории Украины, чтобы потом обменять их на осуждённого в РФ за терроризм Олега Сенцова.

В 2015 году Муждабаев иммигрировал на Украину, где стал работать заместителем генерального директора телеканала ATR.

Ранее мы писали, что заказчика убийства петербургского врача хотят экстрадировать из Украины.