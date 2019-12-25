СК начал проверку после получения подростком ожогов во время операции по удалению родинок

Во время работы электрокоагулятором ребенок загорелся.

Следственные органы СК России по Петербургу начали проверку после получения ожогов 17-летним подростком во время операции по удалению родинок. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в детской городской больнице №1. Подросток полгода готовился к плановой операции по удалению пупочной грыжи. Вместе с ней мальчик решил удалить родинки с затылочной части головы, из-за которых боялся ходить к парикмахеру.

6 июля врачи решили удалить невус. Они обильно обработали место антисептиком, во время работы электрокоагулятором ребенок загорелся. Подросток получил ожоги второй и третьей степени. Они находятся не только на затылке, но на подбородке, груди и ушах мальчика. При этом в истории болезни никаких данных об этом нет.

Пострадавшего доставили в ожоговое отделение, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас угрозы для его жизни нет. Ситуация находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

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Фото: Следственный комитет РФ