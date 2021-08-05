СК начал проверку курорта "Соленые озера" по информации об отмене льгот для ветеранов

Власти региона и дирекция учреждения пока не прокомментировали эту ситуацию.

Органы Следственного комитета Оренбургской области выясняют причину отмены льготного отдыха ветеранам и отдельным категориям граждан при посещении курорта "Соленые озера" в Соль-Илецке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Ранее информация об этом появилась в средствах массовой информации. Пояснения ситуации от руководства курорта и властей области пока нет. В Следственном комитете заявили, что в настоящее время собирается вся возможная информация, начата проверка, по ее окончании будет внесено процессуальное решение.

Курорт "Соленые озера" включает в себя ряд объектов круглогодичного функционирования на базе бальнеологических и рекреационных ресурсов соленых и грязевых озер.

Ранее на Ставрополье завели уголовное дело из-за гибели троих подростков в водоеме.

Видео: Следственный комитет РФ