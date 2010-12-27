СК России: Адвокат экс-премьера Дагестана обвиняется в шантаже

Мужчина задержан на двое суток.

Адвокат Дагир Хасавов обвиняется в шантаже и принуждении к даче ложных показаний. Об этом заявили представители Следственного комитета России. Подозреваемый проходит по делу бывшего премьера Дагестана Дагестана Абдусамада Гамидова, задержанного Лефортовским судом.

Хасавову предъявлено обвинение по части 1 статьи 294 УК РФ и части 4 статьи 309 УК РФ отмечает защитник адвоката

На данный момент Хасавова задержали на 48 часов. Подозреваемый не признает вины в инкриминируемых преступлениях. Юристы заявляют, что на Хасавова и его подзащитного оказывалось давление. Экс-чиновнику вменяют хищение из государственного бюджета. На 40 миллионов рублей он должен был реконструировать в Махачкале центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад.

Фото: Piter.tv

