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СК России: Адвокат экс-премьера Дагестана обвиняется в шантаже
Сегодня, 14:12
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lesjasap

СК России: Адвокат экс-премьера Дагестана обвиняется в шантаже

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Мужчина задержан на двое суток.

Адвокат Дагир Хасавов обвиняется в шантаже и принуждении к даче ложных показаний. Об этом заявили представители Следственного комитета России. Подозреваемый проходит по делу бывшего премьера Дагестана Дагестана Абдусамада Гамидова, задержанного Лефортовским судом. 

Хасавову предъявлено обвинение по части 1 статьи 294 УК РФ и части 4 статьи 309 УК РФ

отмечает защитник адвоката

На данный момент Хасавова задержали на 48 часов. Подозреваемый не признает вины в инкриминируемых преступлениях. Юристы заявляют, что на Хасавова и его подзащитного оказывалось давление. Экс-чиновнику вменяют хищение из государственного бюджета. На 40 миллионов рублей он должен был реконструировать в Махачкале центр временного содержания иностранных граждан. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Кадыров назвал имена боевиков, которые вторглись в Дагестан 20 лет назад.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дагестан, дагир хасавов, дача ложных показаний, следственный комитет, шантаж
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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