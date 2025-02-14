СК РФ сообщил о задержании второго фигуранта дела о подрыве автомобиля в Бердянске

В рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.

Пресс-служба СК РФ сообщила о задержании второго фигуранта дела о подрыве автомобиля в Бердянске, произошедшем в октябре 2024 года.

По данным ведомства, 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в организации подрыва. Вместе с сообщником они получили задание от ГУР минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. Им обещали вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. В рамках расследования следователи установят причастность иных фигурантов к совершению преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержана заказчица, подозреваемая в приготовлении к убийству супруга.

Видео: Telegram / Следком