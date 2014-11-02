СК Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении своего бывшего сотрудника, пойманного на подделке протоколов

Расследованием деятельности бывшего следователя, фабриковавшего документы по уголовному делу, занимался Отдел по особо важным делам СК Ленобласти.

13 августа СУ СК РФ по Ленобласти сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего следователя волховского отдела следственного комитета, подозреваемого в подделке протоколов допросов. Следствие установило, что фальсификацией документов экс-сотрудник СК занимался в период с января 2018 года по январь 2019 года.

По версии следователей, обвиняемый преследовал целью достижение успехов на служебном поприще и таким образом, изготавливая фальшивые документы без реальной следовательской работы, исполнял свои служебные обязанности. Всего им были сфабрикованы порядка 20 протоколов никогда не проводившихся допросов.

Уголовное дело возбуждено по статье 303 УК РФ, фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, в ближайшее время материалы будут переданы в суд. Бывшему следователю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет.

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