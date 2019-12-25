СК ЛО провел новые обыски на двух площадках "МПБО-2" в рамках расследования дела по ст. 247 УК РФ

Обыски прошли на территории завода в Янино-1 и филиала на Волхонском шоссе.

СК ЛО провел обыски на двух площадках мусороперерабатывающего завода "МПБО-2" в рамках расследования уголовного дела по ст. 247 Уголовного кодекса России.

Обыски прошли на территории завода в Янино-1 и филиала на Волхонском шоссе. В результате были изъяты электронные носители и документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ "Нарушение правил обращения с опасными отходами" в отношении "МПБО-2" в середине апреля 2020 года. Причиной послужили жалобы местных жителей, экоактивистов и прессы, а также игнорирование проблемы руководством завода.

Осуществляющее мониторинг экологической обстановки в Петербурге и ЛО движение "Зеленый фронт" обнаружило факт загрязнения заводом водных объектов, почвы и воздуха. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что атмосферу отравляет трихлометан (хлороформ).

В конце апреля главе "МПБО-2" Тихону Шмелеву предъявили официальные обвинения. По версии Следственного комитета, он ответственен за неправильное хранение и складирование мусора, который не может переработать завод. После этого Шмелев попытался избавиться от 40 тонн отходов по "криминальной схеме". Активисты зафиксировали, как с территории "МПБО-2" выехал нагруженный компостом и непереработанным мусором грузовик. Он выгрузился на территории "ЛСР. Базовые", затем отходы перевезли в Низино. "Зеленый фронт" обратился к правоохранителям по факту незаконного вывоза мусора.

Тихон Шмелев отказывается комментировать ситуацию, несмотря на общественный резонанс. При этом активистам все же удалось добиться проведения комиссионного обследования завода, подтвердившего худшие опасения.

В ходе проверки выявилось, что территория "МПБО-2" завалена опасными отходами, а мусорный фильтрат вытекает за пределы предприятия. У завода нет средств на переработку мусора, но руководство все же объявило конкурс на поиск контрагента, который вывезет отходы с территории "МПБО-2". Стоимость тендера - 138,5 млн рублей. Активисты уже обратили внимание на госзакупку и попытались выяснить у Шмелева, как он собирается сепарировать мусор, если в одной куче свалены отходы третьего и четвертого класса опасности.

Напомним, в конце мая появилась информация о кадровых перестановках в Комитете по благоустройству. Ранее отвечавший за "мусорную реформу" зампред Кирилл Пащенко покинул свою должность. Сложившаяся ситуация актуализировала вопрос о переработке и вывозе мусора с "МПБО-2", ведь с решением проблемы возникла некая неопределенность.

Активисты пытались добиться разъяснений от вице-губернатора по ЖКХ и благоустройству Николая Бондаренко, но в Смольном не комментируют ситуацию. Редакция Neva.Today уверена, что игнорирование со стороны чиновников может быть связано с нежеланием отвечать на острые вопросы, связанные с проблемами города и коррупцией.

Фото: gov.spb