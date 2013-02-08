СКР: в Нижегородской области педофила приговорили к 24 годам за убийство 12-летней девочки

Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

В Нижегородской области педофила Сергея М. приговорили к 24 годам за убийство 12-летней девочки. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. Известно, что обвиняемый проведет срок заключения в колонии строгого режима. Против него рассматривалось уголовное дело по части 5 статьи 132, части 2 статьи 105 УК РФ.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил. пресс-служба СК РФ

Напомним, что трагедия произошла 13 мая на территории поселка Большое Козино. Из школы не вернулась девочка. Позже тело жертвы следователи нашли в лесополосе. Было установлено, что на ребенка напал 49-летний мужчина. Он совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а затем нанес ей смертельные ранения. Ранее местный житель уже был судим за аналогичные преступления, его судимость до сих пор не погашена.

В метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу.

Фото и видео: Telegram / SHOT

