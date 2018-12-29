Матч "СКА-Автомобилист" завершился со счетом 6:0

Соперники не смогли забить в ворота петербуржцев.

Петербургская хоккейная команда СКА смогли забить шесть безответных шайб в ворота соперника из Екатеринбурга. Для спортсменов из Северной столицы матч оказался выездным. Однако, даже не на родной территории "армейцам" удалось обыграть хозяев поля. Отметим, что игра состоялась днем 8 декабря.

Первое очко команде принес Сергей Плотников. Далее на 15-ой минуте шайбу шайбу соперникам забил Андрей Кузьменко. Во втором периоде героем СКА стал Никита Гусев. В третьем периоде на 52 секунде отличился Наиль Якупов. Пятый "гол" принадлежит Евгению Кетову, а шестой - Артему Замченоку.

Фото: Вконтакте/СКА