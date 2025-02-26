СФ одобрил использование машин граждан для борьбы с терроризмом в рамках КТО

Изменения внесены в статью "О противодействии терроризму".

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании от 26 февраля закон, предусматривающий в том числе использование российскими правоохранительными органами и силовиками принадлежащего гражданам транспортных средств для обеспечения мероприятий, проводимых в борьбе с терроризмом в рамках действующего на территории режима контртеррористической операции (КТО). Таким образом, парламентарии дополнили поправками статью "О противодействии терроризму", которая устанавливает особенности правового режима КТО. Согласно действующим нормам на тех участках,в которых власти объявили режим КТО, на период проведения операции допускается в том числе использование транспортных средств и самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, а также физическим лицам.

...Для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей... текст документа

Новые правовые нормы устанавливают, что транспорт, принадлежащий физическим лицам и организациям, может быть использован для обеспечения законных мероприятий по борьбе с терроризмом.

В 2025 году капремонт пройдет в двух тыс. домах Петербурга.

Фото и видео: Совет Федерации