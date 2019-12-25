Рядом с лодочной станцией в Сестрорецке найден обледеневший труп

Данные о погибшем установить невозможно из-за сильной деформации.

В пятницу, 25 декабря, в отделение полиции поступила информация об обнаружении трупа неопознанного лица в Сестрорецке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело было завернуто в ткань и находилось недалеко от дома №9 по улице Инструментальщиков. Пол и возраст установить не удалось из-за сильного обморожения.

Сейчас найденный труп направлен в морг. Там попробуют установить причину смерти.

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