Замглавы МИД РФ рассказал о том, что НАТО поставляет ВСУ все более смертоносное оружие.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал о том, что Москва не видит, что у стран коллективного Запада есть какие-либо лимиты по поставкам вооружений на территорию Украины. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Гость программы подчеркнул, что говорит о лицемерии НАТО в вопросе номенклатуре поставляемой военной помощи киевскому режиму. США и ЕС начинают поставлять ВСу все более тяжелые ри дальнобойные виды оружия.

При этом лукаво, а по большому счету обманно преподносят дело так, что есть какая-то граница, какое-то самоограничение в этом плане. Ничего мы не видим. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков заявил, что Россию никто не может исключить из G20.

Фото и видео: МИД России