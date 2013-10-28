Александр Закурдаев стал зампредседателя блока "Розничный бизнес и Сеть продаж" Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Он работает в системе Сбера более 20 лет.

Заместителем председателя направления "Розничный бизнес и Сеть продаж" Северо-Западного банка ПАО Сбербанк назначен Александр Закурдаев. Он работает в системе Сбера более 20 лет. За это время Александр прошел путь от контролера-кассира в Белгородском офисе Сбербанка до управляющего головным отделением по Орловской области. С октября 2016 года занимал должность заместителя председателя Центрально-Черноземного банка по розничному блоку и сети продаж.

Мы рады приветствовать Александра в нашей команде. Он профессионал с большим опытом работы в сфере розничного бизнеса и знанием всех тонкостей и нюансов этого направления в Сбере. Я уверен, что управленец с такой широкой экспертизой и лидерскими качествами, как у Александра, успешно справится с новыми задачами, усилит позиции Северо-Западного банка и построит эффективное взаимодействие с региональной властью, нашими клиентами и партнерами. Заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Алонсо

Анатолий Локотков, ранее возглавлявший это направление в Северо-Западном банке, перешел на позицию старшего управляющего директора, директора Управления продаж и обслуживания в канале ВСП ПАО Сбербанк (Москва).

Фото: пресс-служба Сбера