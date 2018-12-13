Руководитель региональной общественной экологической организации "Зеленый крест" прокомментировал образование свалки на улице Дальняя в Выборге

Редакция Piter.TV связалась с руководителем региональной общественной экологической организации "Зеленый крест" Виталием Самушенковым по поводу свалки на улице Дальняя в городе Выборге.

Местные велосипедисты нашли несанкционированную свалку на одной из малоизвестных улиц города. Среди мусора они нашли квитанцию на имя предполагаемого виновника загрязнения улицы Дальняя.

Свалка состоит из хозяйственных отходов после ремонта. Среди мусора нашлась квитанция с адресом и именем владельца квартиры.

Редакция Piter.TV связалась с руководителем Региональной общественной экологической организации "Зеленый крест" Виталием Самушенковым по поводу свалки на улице Дальняя в городе Выборге:

Информация о данной свалке к нам в организацию поступала в праздничные дни. Вчера наш сотрудник посетил предполагаемого виновника. Оказалось, что по данному адресу проживает 80-летняя женщина. Разговор велся с ее дочерью, живут они весьма скромно и никакого ремонта в последнее время в их квартире не проводилось. Просто мусор от других жильцов, которые и делали этот ремонт, смешался с общим и туда попал обычный мусор и из этой квартиры, данные владельцев которой в нем были.

О дальнейших действиях со свалкой: